Эрдоган пообещал, что Турция продолжит выстраивать позитивные отношения с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и далее будет выстраивать позитивные отношения с Россией. Об этом он сказал в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

«Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос превращения Фракии (регион на западе Турции – прим.) в газовый хаб», – отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что считает ошибочным негативное отношение к Владимиру Путину и в целом к России со стороны Запада. По его мнению, с Россией необходимо считаться хотя бы потому, что это необычная страна с самой большой в мире территорией.