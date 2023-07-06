Эрдоган пригласил Зеленского в Турцию для проведения встречи

Об этом рассказал турецкий телеканал Habertürk. Это событие состоится незадолго до проведения саммита НАТО, запланированного в Литве. На данный момент подробности о содержании предстоящих переговоров между лидерами двух стран не разглашаются.

Посещение Турции президентом Зеленским перед важным мероприятием, таким как саммит НАТО, является значимым шагом и может иметь важные последствия для украинско-турецких отношений и более широкого регионального контекста.