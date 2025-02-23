Эрдоган призвал Макрона начать переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о необходимости начать переговоры по Украине.

Турецкий лидер предложил организовать переговоры в Анкаре.

Телефонные переговоры Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона состоялись в воскресенье. Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему будет прикладывать усилия к урегулированию конфликта на Украине и достижению справедливого и прочного мира.

«Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», - сообщила канцелярия президента Турции.

Ранее политолог Федоров не исключил, что переговоры РФ, США и Украины пройдут в Турции.