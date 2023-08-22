Эрдоган призвал мир экономить воду

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал человечество экономнее расходовать воду после новостей о повышенном риске засухи в нескольких регионах Турции. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что запаса воды в стамбульских хранилищах осталось лишь на 2 месяца. Если засуха продолжится, то ситуация для Турции станет критической.

Местное Управление водных ресурсов и канализации сообщило, что степень заполненности хранилищ составляет только треть (290 млн кубометров). За последнюю половину месяца Стамбул тратил от 3 до 3,5 млн кубометров каждые сутки. Риски остаться без воды есть и в турецком курорте Измире.

На фоне этих событий, президент государства призвал граждан Турции, и все человечество, экономнее подходить к вопросу расходования воды.