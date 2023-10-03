Эрдоган рассказал к каким последствиям привел был теракт в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, к чему бы привело бегство террористов, пытавшихся устроить теракт в Анкаре.

По словам турецкого лидера, преступники бы получили поддержку за рубежом, а также статус «просителей политического убежища». Об этом Эрдоган заявил во время выступления в столице Турции 3 октября. Его цитируют РИА Новости.

«Мы имеем дело с отвратительным во всех отношениях терактом и с террористической организацией, которая его совершила. Если бы эти преступники не были обезврежены и каким-то образом скрылись за границей, их бы возвели в ранг просителей политического убежища. Мы хотим видеть конкретные шаги наряду с осуждением со стороны наших друзей, которые разделяют нашу боль», – сказал Эрдоган.

1 октября в Анкаре боевики предприняли попытку совершить теракт у здания Министерства внутренних дел Турции. Два преступника подъехали к зданию на автомобиле, один из них подорвал сам себя, другого ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях.

Ответственность за попытку теракта взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

Эрдоган назвал попытку теракта в столице страны «последними вздохами террористов». В США произошедшее в Турции осудили. В 18 провинциях государства силы безопасности Турции начали операцию против РПК под названием «Герои». На севере Ирака, как сообщили в Анкаре, после попытки теракта были уничтожены 20 объектов боевиков.