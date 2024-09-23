Эрдоган упрекнул Вашингтон в разрушении доверия Турции к Америке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в нанесении ущерба доверию Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО из-за американских санкций против турецкой оборонной промышленности, передало агентство Anadolu.

«Введенные США санкции и ограничения, касающиеся нашей оборонной промышленности, негативно отражаются на доверии. Кроме того, совершенно очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 не соответствуют духу альянса», — отметил турецкий лидер.

Такие шаги со стороны Вашингтона лишь усугубляют разногласия между двумя странами, которые должны работать вместе в рамках НАТО для обеспечения общей безопасности.

Анкара продолжит развивать свои оборонные возможности и стремиться к независимости в сфере оборонной промышленности.

Ранее Эрдоган указал на виновников провала стамбульских переговоров по Украине.