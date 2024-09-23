Эрдоган указал на виновников провала стамбульских переговоров по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «определенные лобби» помешали инициативам Турции по мирному разрешению украинского конфликта на встрече с представителями международных аналитических центров в США, сообщил РБК.

Эрдоган отметил, что данные силы не стремились к мирному решению, тогда как Анкара всегда отдавала должное усилиям по установлению перемирия между Россией и Украиной.

«Переговоры, проведенные в Стамбуле, подтвердили важность активной роли Турции. Однако некоторые лоббистские группы не желали, чтобы наши усилия увенчались успехом», — подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что Турция в настоящее время является «одним из наиболее мощных» союзников в НАТО и выразил удовлетворение «позитивным климатом» в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами.

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