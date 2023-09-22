Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается армянских властей

Анкара считает, что эскалация ситуации в Карабахе не касается армянского правительства и премьера Армении Николы Пашиняна. Выборы «президента» НКР спровоцировали беспокойство как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает издание РИА Новости .

Эрдоган подчеркнул, что крайние события в Карабахе связаны не с Арменией, а с мародерскими группировками из Армении, действующими в Карабахе. Турецкий лидер отметил, что попытки проведения выборов президента со стороны подобных группировок, вызвали беспокойство как у Армении, так и у Азербайджана.

Президент Турции сообщил, что армяне Карабаха поступили наперекор предупреждениям Баку, в ответ на что Азербайджан и провел свою операцию.