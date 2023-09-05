Эрдоган заявил, что ожидать мирного урегулирования конфликта на Украине не нужно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что перспектива мирного урегулирования на Украине в ближайшее время невозможна.

Об этом турецкий лидер рассказал журналистам, которые встречали его после поездки в Россию. В понедельник, 4 сентября, президент России Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Стороны, помимо вопросов двухстороннего сотрудничества в разных сферах, обсудили украинский кризис и зерновую сделку.

«Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция с самого начала конфликта выступала за мирный исход и дипломатию.

Президент Путин неоднократно заявлял, что Россия готова начать контакты с Украиной с целью мирного урегулирования конфликта. Однако, как подчеркивал Путин, Киев сам запретил вести любые переговоры с российской стороной, и даже ввел соответствующий запрет на законодательном уровне.

По итогам переговоров с Эрдоганом российский лидер заявил, что договоренности, которые в 2022 году были достигнуты при посредничестве Турции, Киев решил «отправить на свалку».