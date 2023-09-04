Эрдоган заявил, что Турция намерена наращивать товарооборот с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении наращивать товарооборот с Россией. Об этом турецкий лидер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, которая проходит в понедельник, 4 сентября.

По словам Эрдогана, цель сотрудничества заключается в достижении товарооборота в 100 млрд долларов. Слова президента Турции приводят РИА Новости.

«Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели – 100 миллиардов», – сказал Эрдоган.

В начале августа Турецкий институт статистики (TurkStat) сообщил, что испорт Турции из России в июне 2023 года значительно сократился, достигнув досанкционного уровня. По данным ведомства, закупки продукции из РФ за указанный месяц составили 2,91 млрд долларов, что стало минимальным показателем с октября 2021 года. К июню 2022 гожа импорт уменьшился на 43%. Китай, по данным TurkStat, занял первое место по поставкам товаров в Турцию.

На встрече с российским лидером Эрдоган также отметил важность перехода на национальные валюты в торговле с РФ.

Турция является одним из основных торговых партнеров России. Страны сотрудничают в сфере экономики, инвестиций, туризма, промышленности. Важная сфера торгово-экономического сотрудничества с Турцией – энергетика.