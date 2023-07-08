Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать Украины

Президент Турции Эрдоган заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину. Эрдоган сообщил об этом журналистам после проведения встречи с Зеленским. Его слова передает издание ТАСС .

Эрдоган указал на то, что Турция поддерживала Украину, еще с начала конфликта и помогала ей во всевозможных сферах. Он уточнил, что Анкара прилагала большое количество усилий для прекращения конфликта при помощи проведения переговоров.

Эрдоган сообщил, что Анкара будет продолжать прилагать подобные усилия в надежде урегулировать конфликт. Он считает, что за последнее время, взаимоотношения Турции и Украины стали крепче. Президент надеется, что новые переговоры будут полезны для стран и всего мирового сообщества.

Накануне Эрдоган заявлял, что Украина имеет право вступить в НАТО.