Эрдоган заявил, что Турция продолжит посреднические усилия по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит посреднические усилия по урегулирования конфликта на Украине.

Об этом турецкий лидер сообщил в видеообращении, адресованном участником крымской платформы на Украине.

Саммит «Международная крымская платформа» был впервые организован в 2021 году по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Главная цель платформы – поиск решений по «возвращению» Крыма в состав Украины.

«Мы намерены неустанно продолжать наши посреднические усилия по установлению мира», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция прилагает «большие усилия» для того, что остановить кровопролитие и сохранить каналы связи между сторонами.

В марте 2022 года в Турции состоялся второй тур переговоров между Россией и Украиной. Они начались со встречи двух министров иностранных дел – Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. По итогам переговоров между российской и украинской делегациями, СМИ отмечали о разногласиях, которые возникли в вопросе статуса Крыма.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин заявил, что к главным ее целям относятся демилитаризация, денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.