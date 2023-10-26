Эрдоган заявил о готовности отправить гуманитарное судно в сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности отправить судно с помощью в сектор Газа, сообщают РИА Новости.

Как отметил турецкий лидер, выступая 26 октября в Анкаре, Турция направила в Египет 200 тонн гуманитарной помощи для жителей анклава.

«При наличии соответствующих условий мы направим в регион и судно с гумпомощью», – сказал Эрдоган.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики палестинской радикальной организации ХАМАС обстреляли Израиль ракетами. Из сектора газа по израильским городам было выпущено от 2,5 до 5 тысяч ракет.

Израиль объявил о масштабных атаках по Газе, а также о намерении провести наземную операцию. О том, когда именно она начнется, неизвестно. Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что из-за бомбардировок Израиля в регионе погибли более 2,9 тысяч детей.

Армия обороны Израиля также продолжает сообщать о ликвидации лидеров ХАМАС в секторе Газа. Как отмечало израильское командование, военные будут продолжать уничтожать базы хамасовцев, в том числе, расположенные в туннелях и подземельях анклава. Также в заложниках у боевиков находятся мирные граждане. Всего, по подсчетам ЦАХАЛ, в плен взяты 224 человека.

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