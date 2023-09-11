Эрдоган заявил о продолжении телефонной дипломатии с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что общение с президентом России Владимиром Путиным будет продолжено. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 11 сентября.

Так Эрдоган заявил, когда возвращался из Индии. Турецкий президент отметил, что на данный момент общим решением остановились на поставке миллиона тонн зерна – это было предложением российского президента.

Этот объем, добавляет Эрдоган, будет увеличиваться, и просьбы об этом будут высказываться во время телефонной дипломатии, которая обязательно будет продолжена.