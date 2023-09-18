Эрдоган заявил о существовании групп, пытающихся «отравить» отношения Турции и США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о существовании групп, пытающихся «отравить» взаимоотношения между Турцией и Соединенными Штатами. Он заявил, что Анкара поставит этим группам заслон, его слова передает издание РИА Новости .

Соответствующее заявление прозвучало, когда президент Турции выступал на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке, который является частью Генассамблеи ООН.

В своей речи Эрдоган обратился к туркам, живущим в Штатах, и заявил, что сохраняя самобытность в чужой стране, они строят мосты и знакомят граждан США с турецкой культурой. В заключение, президент Турции подчеркнул, что победы над упомянутыми группами можно добиться только при помощи единства.