Ереван и Лондон выводят отношения на новый уровень: объявлено о стратегическом партнерстве

Армения и Великобритания приняли решение о переходе на уровень стратегического партнерства. Стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество через регулярные высокие встречи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Ереван и Лондон официально повысили статус своих отношений, заявив о начале эры стратегического партнерства. Это решение предполагает углубление политического диалога и расширение взаимодействия по ключевым международным направлениям.

В рамках переговоров армянская делегация подробно проинформировала британских коллег о масштабных внутренних преобразованиях. Речь идет о комплексных мерах по укреплению демократических институтов, обеспечению верховенства закона и безусловного соблюдения прав человека. Особое внимание было уделено новым антикоррупционным механизмам, внедряемым в стране.

Такой шаг, по мнению политологов, знаменует собой дальнейшую переориентацию внешней политики Армении на западные структуры.

Ранее Трамп рассказал, кто дал ему титул «президент Европы».