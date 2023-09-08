Ереван назвал напряженной ситуацию на границе с Азербайджаном
Фото: [©Министерство обороны РФ/РИА Новости]
Обстановку на границе с Азербайджаном в Армении назвали напряженной, пишет РИА Новости вечером пятницы, 8 сентября.
По данным издания, на брифинге представители Минобороны Армении отметили, что ситуация напряженная из-за того, что на границе наблюдается скопление вооруженных сил Азербайджана.
По словам представителей военного ведомства, такая обстановка наблюдается уже минимум два дня, и, как следует из официального сообщения, Ереван предпринимает все действия, чтобы предотвратить провокации. При это на границе между двумя странами довольно часто происходят перестрелки.