Ермак пожаловался, что Украину заставляют как можно скорее начать мирные переговоры с Россией
Фото: [© РИА Новости]
Украина не приемлет все предложения из вне о начале переговоров с Россией об окончании украинского конфликта. Об этом, как сообщает РИА Новости, в ходе открывшегося в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Со слов Ермака, некоторые партнеры на Западе подталкивают Киев к скорейшему противостояния с Москвой.
«Кто-то думает, что необходимо сразу же садиться за стол переговоров с Россией, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. Но нам важно выслушать всех», — отметил он.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский диаметрально «разошлись в характеристике» того, что именно за гарантии безопасности Киев и Лондон подписали.