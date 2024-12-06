Компания Frankenburg Technologies из Эстонии планирует в 2025 году начать испытания своих новых зенитных ракет на территории Украины. Об этом сообщил генеральный директор Кусти Сальм, передает эстонское издание Err.

Стороны уже достигли соглашения по проведению тестирования, и технологии, разработанные компанией, привлекли значительное внимание.

На первом этапе Frankenburg собирается производить несколько десятков ракет еженедельно, в то время как к третьему кварталу планирует нарастить объемы до нескольких сотен единиц в неделю. Разработанная зенитная ракета Mark 1 будет нацелена на эффективное противодействие иранским дронам-камикадзе типа Shahed.

Эстонская компания специализируется на создании доступных ракет, предназначенных для уничтожения беспилотников. Эти ракеты оборудованы искусственным интеллектом, что обеспечивает высокую точность в поражении целей.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Польша, Румыния и Германия могут поделить Украину, имея в этом свои собственные интересы.