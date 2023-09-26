ЕС фактически узаконил экстерриториальное применение санкций в их последнем пакете, направленном на Россию. Евросоюз пошел на это, несмотря на тот факт, что раньше называл подобное нарушением международного права. Об этом заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, передают РИА Новости .

Логвинов заявил, что это является показателем двойных стандартов ЕС и напомнил, что сам Брюссель всегда заявлял о том, что подобные меры противоречат международному праву.

Дипломат также напомнил, что Евросоюз раньше критиковал Соединенные Штаты за попытки навязывания своих санкций остальным странам, но теперь фактически делает законными экстерриториальные санкции.

По словам Логвинова, новый механизм по борьбе с обходом ограничений на самом деле нужен для того, чтобы втянуть третьи страны в экономическую войну с РФ, которую начал Запад.