ЕС изучит передачу Украине доходов компаний от замороженных активов РФ

Евросоюз и Соединенные Штаты займутся изучением способов передаче Киеву доходов частных компаний от замороженных активов РФ. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам саммита ЕС и США.

Сообщается, что в качестве помощи Украине, Евросоюз и Штаты рассмотрят способы передачи Киеву замороженных российских суверенных активов в случае, если эти доходы не нужны для покрытия обязательств перед российской стороной.

Еще год назад лидеры Евросоюза поручили ЕК подготовить предложения, как можно воспользоваться российскими активами для того, чтобы профинансировать Украину.

Российская сторона, в ответ на это, заявила, что подобное действие станет очередным нарушением правил и норм международного права. В Кремле заявили, что будут искать возможности для борьбы с этим.