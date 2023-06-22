ЕС не нашел законных оснований для конфискации замороженных российских активов

Рабочая группа Евросоюза по использованию замороженных активов РФ заключила, что ЕС не имеет законных оснований для их конфискации.

В материале, опубликованном агентством Bloomberg, приводится документ, в котором сказано, что рабочая группа не нашла надежных законных оснований для конфискации активов. Попадание активов под ограничения ЕС не является достаточной причиной.

В материале агентства сообщается, что Евросоюзом будет рассмотрено еще 2 варианта конфискации активов для дальнейшей передачи в пользование Украине. Вопрос будет поднят уже на следующей неделе.

За время заморозки этих активов, в 200 миллиардах евро ЦБ РФ накопилось еще 750 миллионов. ЕС планирует временно использовать эти средства.

Источники агентства утверждают, что ряд крупных банков обеспокоен ответной реакцией и возможными ответными мерами со стороны России.