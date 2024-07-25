ЕС не поддержал Словакию и Венгрию в вопросе транзита нефти через Украину

Венгрия и Словакия хотели продолжать получать нефть из России через украинскую территорию. Евросоюз не поддержал их в этом устремлении. Об этом сообщило издание Financial Times.

Украинские власти ранее остановили транзит нефти из РФ через себя, прекратив поставки данного сырья в Европу. После этого Братислава и Будапешт обратились в Еврокомиссию, чтобы та надавила на Киев в этом вопросе. В то же время еврочиновники пока не сумели выработать свою позицию по данному поводу. Они не знают, надо ли возобновлять экспорт нефти из России в Европу. Дипломаты из стран ЕС обсудили ситуацию на закрытой встрече. Никто из них не поддержал Венгрию и Словакию.

По словам источников журналистов, во встрече принимали представители одиннадцати государств, и никто из них не захотел разделить взгляды словаков и венгров. Все они встали на сторону Еврокомиссии.

Ранее экономист Тихонов объяснил, почему ЕС наращивает закупку удобрений из РФ несмотря на все санкции. По его словам, российская продукция на рынке является наиболее дешевой и конкурентной, по этой причине страны Старого Света вынуждены приобретать их.