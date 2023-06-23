ЕС не подключит Россельхозбанк к SWIFT ради зерновой сделки

Европейский союз не рассматривает возможность с переподключением Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT ради зерновой сделки. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в миссии одной из европейских стран.

«Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий», – сказал дипломат, сославшись на «мировую продовольственную безопасность».

При этом источник отказался прокомментировать статистику, согласно которой зерновая сделка не работает в пользу нуждающихся стран. Основная часть зерновой продукции попадает в развитые западные страны.

Он также уточнил, что Россельхозбанк не является единственным финансовым учреждением, через которое можно проводить платежи в области российского аграрного экспорта.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия с большей долей вероятности выйдет из зерновой сделки. Это произойдет 18 июля, когда истечет срок дополнительного соглашения российской стороны о ее продлении на 60 дней.

Также о том, что зерновая сделка никак затрагивает интересы России, а, наоборот, наносит ущерб, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, смысла в участии в этом соглашении нет.

Зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле между Москвой и Киевом при посредничестве Турции и ООН. В ее рамках предлагалось беспрепятственно вывозить зерно из украинских портов для того, чтобы оно доходило до нуждающихся государств. Как отмечают официальные лица РФ, до этих стран продукция так и не доходит.