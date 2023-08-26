Уровень банкротства компаний в Европе достигает высочайших уровней в последние годы, но Евросоюз продолжает спонсировать Киев, подставляя под удар собственную экономику. Соответствующее заявление сделал обозреватель в материале для издания PressTV .

В статье он заявил, что Евросоюз продолжает поставлять вооружение Киеву несмотря на то, что европейский бизнес продолжает беднеть и ставить рекорды по уровню банкротства.

Официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано сообщил изданию, что ЕС будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В ответ на это журналист отметил, что своим высказыванием Стано никак не повлиял опасения жителей Европы по поводу назревающего кризиса в сфере недвижимости.

Он также отметил тот факт, что все больше экспертов со всего мира начинают соглашаться с тем, что санкции против РФ нанесли куда больший ущерб Европе, чем России.