ЕС продолжит расширять санкции против РФ

Лидеры государств-членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе выразили намерение продолжать расширение санкций в отношении РФ и борьбу с обходом ограничений. Об этом сообщается в выводах по итогам мероприятия, передает издание РИА Новости .

В документе сообщается о том, что лидеры стран-членов блока выразили решимость и дальше усиливать санкционное давление, оказываемое на РФ, а также, обеспечивать их исполнение и предотвращение обхода. Подчеркивается, что борьба с обходом ограничениями будет особо сконцентрирована на товарах высокого риска.

Отмечается также, что Евросоюз выражает осуждение в сторону Ирана, Белоруссии и Северной Кореи, которые якобы оказывают военную поддержку России. Блок призывает все государства прекратить оказание помощи.