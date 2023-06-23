ЕС ввел санкции против руководства НТВ и ВГТРК

Под санкции Евросоюза попали первый заместитель гендиректора НТВ Александра Костерина, первые заместители гендиректора ВГТРК Антон Златопольский и Андрей Кондрашов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. В черный список также попал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

23 июня ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России. Ограничения полностью затрагивают работу северной ветки нефтепровода «Дружба», по которому поступает нефть в Германию и Польшу. Экспортные ограничения коснулись Узбекистана, Китая, ОАЭ, Сирии, Армении, так как правительства этих стран поддерживают связи с РФ в области оборонно-промышленного комплекса и промышленности РФ.

Также в черный список ЕС вошли губернаторы Белгородской, Воронежской и Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, санкции коснулись ряда предприятий РФ, осуществляющих деятельность в области ИТ-технологий, и несколько заводов и промышленных учреждений, в том числе концерн «Калашников».