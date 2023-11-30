Еще два приложения российских банков пропали из Google Play

Приложения «Почта банка» и «Русского стандарта» перестали быть доступны для загрузки на смартфоны Android после того, как в начале месяца оказались в списке американских санкций. Они были убраны из маркета приложений Google Play, сообщает издание РИА Новости .

Сообщается, что утилита «Русского стандарта» осталась доступна пользователям смартфонов Apple из-за того, что эти телефоны берут приложения из другого маркета, но «Почта банк» пропал и оттуда. Пользователям Google Play в данный момент к скачиванию доступен только «Русский стандарт страхование».

Сообщается также, что вместе с этими двумя банками, в списке санкций от Соединенных Штатов оказались «Хоум банк», «Абсолют банк» и «ВБРР», которые также были удалены из обоих магазинов приложений.