Еще два склада достроят в августе на территории индустриального парка в Пушкинском городском округе

Площадь строящегося склада — более 30 тысяч квадратных метров, здание предназначено для упаковки и хранения товаров народного потребления, не требующих особых условий, включая твердые горючие материалы (горючие товары в горючей упаковке).

Напоминаем, что возводить склад начали в феврале прошлого года. На сегодняшний день строительная готовность объекта по оценке инспекторов ведомства составляет уже восемьдесят пять процентов. Строители ведут работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем, благоустройство. Завершить строительство планируют в августе.

Площадь индустриального парка — 104 га, здесь под надзором Главгосстройнадзора уже построено 5 складских зданий, еще два — в процессе строительства. Девелопером выступила компания PNK Group, которая ранее уже создала в регионе пять индустриальных парков. Два из них — «Валищево» и «Бекасово-Пожитково».