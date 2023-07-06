Еще один кандидат в губернаторы Подмосковья подал документы в Избирком региона

Еще один кандидат на пост губернатора Московской области подал документы в Избирательную комиссию региона. Так, листы поддержки от муниципальных депутатов предоставил Борис Надеждин.

Надеждин был выдвинут областным отделением партии «Гражданская инициатива».

Согласно избирательному законодательству, решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации будет принято в течение десяти дней.

Сегодня в 18 часов был завершен прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья.