Еще один кандидат в губернаторы Подмосковья подал документы в Избирком региона
Еще один кандидат на пост губернатора Московской области подал документы в Избирательную комиссию региона. Так, листы поддержки от муниципальных депутатов предоставил Борис Надеждин.
Надеждин был выдвинут областным отделением партии «Гражданская инициатива».
Согласно избирательному законодательству, решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации будет принято в течение десяти дней.
Сегодня в 18 часов был завершен прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья.