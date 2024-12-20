Власти Словакии заявили о готовности блокировать санкции против ядерной энергетики РФ

Представители Словакии будут блокировать все попытки Евросоюза ввести какие-либо ограничения в отношении ядерной энергетики России. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова привел ТАСС.

Глава Кабинета министров Словакии сообщил, что его страна планирует выступать против каких-либо ограничений со стороны ЕС, если они будут затрагивать сферу ядерной энергетики РФ. Фицо объяснил это тем, что подобные рестрикции могут навредить его стране.

«Наши АЭС — станции российского происхождения. Сотрудничество имеет долгую традицию, и какие-то санкции, которые могли бы поставить под угрозу атомную программу в Словакии, недопустимы», — указал он.

Ранее представители российского МИД сообщили, что в РФ пока нет намерения исключать Словакию и Венгрию из списка недружественных стран. Каждая из них входит в Евросоюз и НАТО, и по этой причине они причастны к тем недружественным действиям, которые совершаются в отношении России.