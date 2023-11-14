«Если нам понадобится, то США и ЕС не помешают»: выяснилось, замерзнет ли Украина этой зимой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку страны к зиме. Как сообщает Госдеп, представителю Зеленского пообещали продолжить поставки ПВО, а также помочь с укреплением энергосистемы.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский считает, что никакая помощь Запада уже не спасет Киев от холодной зимы. Единственное, на что стоит надеяться украинцам — нежелание России спровоцировать ядерную катастрофу.

«Все зависит от того, насколько холодной будет зима, и будем ли мы наносить удары по энергообъектам. Полного блэкаута быть не может, так как ВС РФ не станут наносить удары по украинским АЭС. Даже выведение из строя подстанций, из-за которого станциям придется экстренно останавливать работу, чревато трагическими последствиями. Нам этого не надо», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что Украине передадут зенитные ракетные комплексы Hawk, но они устаревшие. Современные же образцы ПВО сейчас нужны Израилю, а это приоритет для США. Однако даже если на Украину привезут системы Patriot, они не изменят ситуацию. При необходимости нарушить логистику ВСУ Россия сможет оставить страну без электричества.

«Полностью «накрыть» Украину не получится — большинство западных систем имеют проблемы с перехватом целей, летящих на малой высоте. В то же время они прекрасно поражаются нашими крылатыми ракетами и БПЛА. Поэтому, если нам понадобится, то США и ЕС не помешают выключить энергосеть страны», — отметил Джерелиевский.

Есть и еще одна проблема, напомнил аналитик, и это коррупция. Все лето работы по восстановлению энергетики на Украине якобы велись, но есть и сведения, что выделенные Западом на это деньги разворованы. Судя по тому, что местные политики предупреждают жителей о «страшной зиме», никаких работ в реальности не было. Поэтому энергосистемам хватит пары-тройки удачных ударов, чтобы уйти в «нокаут».

Ранее мы сообщали, что эксперименты ВСУ с ракетными комплексами приведут к трагедии.