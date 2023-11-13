«Жертв среди мирного населения может быть много»: эксперименты ВСУ с ракетными комплексами приведут к трагедии

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что стоящие на вооружении страны ЗРК «Бук» модернизировали для запуска с них американских ракет. Учитывая, что даже стандартные системы ПВО из-за ошибок ВСУ нередко бьют по жилым домам, подобные эксперименты пугают.

Военный эксперт и аналитик Борис Джерелиевский рассказал нам, чем могут быть опасны изыскания украинских инженеров.

«Я думаю, что трагические случаи непременно будут. Киев планирует использовать «Буки» для запуска ракет не только класса земля-воздух, но и воздух-воздух. Однако они не предназначены для решения таких задач. Строго говоря, это хорошая мина при плохой игре. У Запада не осталось свободных комплексов, которые можно было бы поставить Киеву, поэтому вот так «колхозят» ЗРК под то, что есть», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже более совершенные ЗРК, добавил эксперт, не создают проблем для российских «Гераней», а также крылатых и баллистических ракет. Модернизированные же «Буки» будут представлять угрозу только для расположенных рядом домов, так как могут сбиваться с курса и попадать по ним, как это уже неоднократно случалось даже с неизмененными образцами вооружений в руках ВСУ.

«Зенитные ракеты, помимо прочего, обычно имеют шрапнельный заряд, который разбрасывается при взрыве. Их разрушительная сила не так велика, но все равно могут быть серьезные последствия для построек, мы это уже видели. А вот жертв среди мирного населения из-за шрапнели может быть много», — предупредил Джерелиевский.

Еще немаловажно, отметил аналитик, что украинские военные отключают самоликвидаторы на ракетах. Из-за этого при промахах и внештатных ситуациях боеголовки не самоуничтожаются в воздухе, а падают на землю, взрываясь. Это еще один опасный момент, из-за которого тоже могут гибнуть мирные люди.

Ранее бывший советник президента Украины заявил о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ.