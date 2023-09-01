«Есть те, кто поддерживает его»: сможет ли Илон Маск стать президентом США

Американский бизнесмен Илон Маск довольно нелестно высказался о президенте США Джо Байдене в соцсетях. Ранее он же неоднократно критиковал действующую власть, что наталкивает на мысли о политических амбициях предпринимателя. Таким же поведением отличился и Дональд Трамп — экс-президент и вероятный кандидат на выборах 2024 года регулярно оскорбляет пожилого конкурента.

Социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков считает, что Маск может замахнуться на участие в выборах президента США, однако на его пути к цели возникнет целый ряд препятствий.

«Он родился в Южной Африке, у него есть гражданство ЮАР и Канады, вряд ли американцы будут голосовать за мигранта в первом поколении, несмотря на его успехи в других сферах жизни. Этот фактор в свое время повлиял на политическую карьеру Арнольда Щварценеггера, который так и не решился баллотироваться в президенты США», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом Башлыков подчеркнул, что Маск и так уже, по сути дела, является «главой государства». Он руководит одной из крупнейших мировых корпораций, а потому может влиять на происходящее в США. Если же он все-таки станет президентом, несомненно, сперва отметится интересными и нестандартными решениями, но потом прогнется под традиционные для американской политики форматы.

Также социолог оценил шансы Илона Маска на победу в борьбе за голоса избирателей.

«И в политических элитах, и в массе простых американцев есть те, кто поддерживает его. За него, прежде всего, обеспеченные, образованные городские жители, представители интеллектуального труда», — подчеркнул Башлыков.

В случае прихода Маска к власти, отношения РФ и США могли бы улучшиться, считает собеседник. Однако, уверен эксперт, для этого миллиардеру пришлось бы постараться. Чтобы произошла очередная разрядка напряженности между странами, любая инициатива, даже такого человека, как Маск, должна поддержать значительная часть американского политического истеблишмента. А этого добиться крайне сложно.

Ранее Илон Маск анонсировал возможность совершать звонки в соцсети X.