Эстония может закрыть пункты пропуска с РФ

Руководитель эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар допустил, что Эстония может частично или полностью закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом он сообщил изданию Postimees.

Он отметил, что Эстонии было известно аналогичное решение Финляндии из-за беженцев. По его словам, такие меры могут привести к тому, что люди, планировавшие пройти через закрытые четыре КПП, могут подойти к переходам на границе с Эстонией.

«Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию», – сказал Коммусаар.

18 ноября правительство Эстонии официально объявило о закрытии КПП на границе с РФ. Под ограничения попали четыре пункта пропуска – «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». КПП закрыты до 18 февраля 2024 года. Такие меры, как отметила финская сторона, связаны с ухудшением миграционной политики, в результате которой из России в Финляндию попадали граждане из африканских стран.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя ограничения со стороны Финляндии, заявила, что обвинения в адрес России из-за намеренной отправки в государство беженцев, ничем не обоснованы.