Эстония объявила о вступлении в силу одиннадцатого пакета санкций против РФ

По сообщению эстонского министерства иностранных дел, новые рестрикции коснутся почти сотни организаций, ранее не включенных в санкционные списки.

Оно утверждает, что данный пакет был принят еще позавчера, 21 июня, а вступает он в силу сегодня. Его предназначение – сделать ограничения для России еще сильнее и эффективней.

«Европейский союз принял новый пакет санкций, добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности», - говорится на сайте МИД Эстонии.

Это сообщение процитировали журналисты ТАСС. Там же сделано пояснение, что ограничительные меры касаются не только фирм из РФ, но из других стран. Меры предприняты против тех, кто помогает России обходить торговые ограничения, и способствует приобретению ею беспилотных летательных аппаратов в Иране.