Эстония собирается передать Украине замороженные активы россиян

Власти Эстонии нашли схему, с помощью которой они смогут помочь Киеву, передав туда активы россиян. Их вариант является легальным с юридической точки зрения. В данный момент власти ждут одобрения от правительства Эстонии, после его получения появится возможность провести операцию. В дальнейшем планируется использовать такую схему с замороженными активами граждан России и в других странах, сообщает newizv.ru .

Премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что сейчас уточняются детали придуманной схемы. Вариант передачи активов уже обсудили с министрами.

В соответствии со схемой, которую предлагает Эстония, Киев должен зафиксировать в документах причиненный Россией ущерб. После такой операции передача замороженных активов станет возможной. Их предполагается использовать в качестве компенсации за ущерб.

Для реализации такой схемы Эстония также подготовила правки к закону о международных санкциях. В соответствии с изменениями ответственность за причиненный ущерб будет полностью переложена на страну-агрессора, которым для Украины сейчас выступает Россия.