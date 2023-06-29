Эстония собралась расторгнуть очередной договор с Россией

Решение о расторжении должно быть принято кабинетом министров Эстонии сегодня, 29 июня. Об этом сообщил национальный телерадиовещательный канал ERR. Правительство утверждает, что договор с Россией по этому поводу избыточен, поскольку любой вывоз культурных ценностей из стран, а также охрана культурного наследства, регулируются различными актами ЮНЕСКО. Поэтому данный договор необходимо расторгнуть, так считают местные власти.

Если кабинет министров Эстонии примет сегодня такое решение, то уже 3 июля уведомление о расторжении будет направлено в адрес министерства иностранных дел РФ. И через полгода после этого договор будет признан окончательно утратившим силу.