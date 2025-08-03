Эстония возводит массивные ворота на границе с Россией

На пограничном пункте в Нарве устанавливают массивные ворота и барьеры для перекрытия движения при необходимости. Об этом со ссылкой на руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств, будут установлены на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны России.

Департамент полиции и погранохраны Эстони делает это для обеспечения безопасности пограничного пункта.

Кроме того, установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае наплыва мигрантов, отметил Антти Ээнсалу.

Новые объекты будут готовы к концу сентября.

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