Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

Эстония запретила въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Такое решение принял министр иностранных дел Эстонии Магнус Цахкна, говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

«Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников идеологии современной России. Давно пора было внести его в список нежелательных персон», – сообщается в релизе.

Вместе с патриархом под эстонские санкции попали 57 физлиц. По версии МИДа страны, они «серьезно» нарушают права человека. В число таких «нежелательных» персон попали 9 человек, которые связаны с преследованием журналиста Владимира Кара-Мурзы*, которого в России приговорили к 25 лет тюремного заключения.

Цахкна призвал другие страны последовать примеру Эстонии и также запретить въезд Патриарху Кириллу. Также глава эстонского МИДа заявил, что продолжит работать над тем, чтобы все политические заключенные в России были немедленно освобождены.

В апреле 2023 года в отношении патриарха санкции ввела Чехия. Решение государство добавить священнослужителя в чешский «черный список» Министр иностранных дел Ян Липавски объяснило тем, что патриарх оправдывает действия России на Украине.

В июне прошлого года патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании.