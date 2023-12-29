Эстонский депутат раскритиковал посольство Украины в Таллине

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон ответил на реакцию посольства Украины в Таллине, которая связана с предложением набрать в украинскую армию «свежую кровь». Материал он опубликовал в издании ERR.

Ранее Мадисон призвал Киев решать серьезную проблему, которая связана с нехваткой солдат в рядах ВСУ. Политик заявил, что в Эстонии находятся почти 36 тысяч беженцев из Украины, имеющих право на международную защиту. Он отметил, что порядка семи тысяч беженцев не должны были покидать свою страну.

Как отметил парламентарий, об этих данных он написал 5 декабря 2023 года послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко. Мадисон предложил ему обсудить сложившуюся ситуацию, а также пути оказания реальной помощи Киеву. Парламентарий пишет, что один из вариантов решения этой проблемы скрывается за официальной подачей украинского государства запроса к Эстонии для содействия возвращению годных к службе в армии граждан.

«Поскольку в течение недели ответа от украинского посольства не последовало, я отправил письмо-напоминание с вопросом, дошло ли письмо. Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущенным молчанием», – отметил Мадисон.

Парламентарий задался вопросом, не считает ли диппредставительство Украины данный вопрос важным, а также есть ли в ведомстве человек, который ответил бы на письма.

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