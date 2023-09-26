Эстонский парламент решил переименовать российские города

Комитет по иностранным делам парламента Эстонии выступил с инициативой отказаться от использования российских названий городов Калининград и Кингисепп, сообщается на сайте парламента.

Предлагается вместо Калининграда употреблять старое немецкое название города Кенигсберг. Кингисепп же потребовали переименовать в Ямбург или Яаму.

Главный город Восточной Пруссии Калининград вошел в состав СССР после второй мировой войны. Свое нынешнее название он получил в 1946 году в честь председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина, вскоре после смерти советского государственного деятеля.

Нынешний Кингисепп в Ленинградской области до 1922 года назывался Ямбургом и был переименован в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа.