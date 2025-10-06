Эстонский политик Марко Михкельсон заявил, что слова Ангелы Меркель о вине стран Балтии в развязывании конфликта на Украине бросают тень на все время ее руководства Германией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Резкую критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон. Он назвал ее заявления о вине Польши и стран Балтии в начале специальной военной операции крайне неприятными. По мнению Михкельсона, такие слова серьезно компрометируют весь период ее канцлерства.

Политик напомнил, что это не первый спорный эпизод, связанный с Меркель, указав также на историю с подрывом газопроводов «Северный поток».

Ангела Меркель возложила часть ответственности за нынешний конфликт на Прибалтику и Польшу, заявив, что они заблокировали ее инициативу по созданию нового формата диалога ЕС с Россией еще в 2021 году.

Ранее в Госдуме дали оценку словам Меркель о срыве переговоров с Россией четыре года назад.