Эстонский политик заявил о подготовке возможной военной провокации против РФ

По словам Иванова, в Эстонии началось строительство большого количества военных баз НАТО. Как отмечает политик, с целью постройки одной из таких, выводят людей из эстонского города Нарва, который расположен всего лишь в 100 километрах от северной столицы России. Сообщается, что при таком расстоянии, потенциальная ракета попадет по Петербургу всего лишь через несколько минут.

Он также заявил, что России стоит ожидать военной провокации от Эстонии, ведь НАТОвские базы появятся там уже в течение двух лет. Политик заключил: России нельзя так же «проспать» Эстонию, как это было с Украиной.