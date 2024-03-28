Эстонский терминатор: Таллин направит одного военного на помощь в борьбе с хуситами в Красном море

То ли правду говорят, что эстонские парни настолько суровые, что могут в одиночку справиться с толпой до зубов вооруженных людей. То ли численность армии прибалтийской республики ничтожно мала. Только как можно объяснить курьез, который накануне выдал официальный Таллинн, в стремлении помочь западной коалиции урезонить йеменских хуситов в Красном море.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Эстонии, республика, в рамках военной операции в Евросоюза по защите торговых кораблей, намерена направить для борьбы с хуситами в Красном море одного военного.

«Правительство Эстонии одобрило... законопроект участия одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите судов в Красном море от хуситов», — говорится в заявлении правительства прибалтийского государства.

Там добавили, что эстонский офицер не будет принимать непосредственное участие в каких-либо силовых акциях в отношении хуситов, а сидеть при штабе операции.

Правда, и это еще не точно. Отправку одного эстонского военного на борьбу с хуситами в Красное море сначала должен одобрить Рийгикогу (парламент Эстонии).

Ранее сообщалось, что очередное торговое судно получило повреждения в результате обстрела у берегов Йемена. Инцидент произошел в 76 милях от порта Ходейда.