Очередное торговое судно получило повреждения в результате обстрела у берегов Йемена

Инцидент произошел в 76 милях от порта Ходейда. Там некое торговое судно было повреждено после того, как его обстреляли хуситы. Об этом сообщил британский Центр координации морских торговых перевозок. Слова его представителей привел ТАСС .

Данный центр функционирует при военно-морских силах Великобритании. В его стены поступил доклад о ЧП, связанном с обстрелом торгового судна в Красном море. Оно получило некоторые повреждения, его обстреляли ракетами. На тот момент судно находилось на расстоянии 76 морских миль к западу от порта Ходейда, который расположен на территории Йемена. Экипаж этого судна не пострадал, оно в данный момент стремится уйти в другой порт.

Британские моряки предупредили об инциденте все суда в этом районе. Они также попросили всех соблюдать бдительность и сообщать им о любой подозрительной активности.

Ранее представители движения «Ансар алла» отчитались об ударе по двум американским эсминцам в акватории Красного моря. По их утверждению, они оба получили попадания, которые нанесли им заметные повреждения. Оба корабля остались на плаву.