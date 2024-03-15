Очередное торговое судно получило повреждения в результате обстрела у берегов Йемена
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Инцидент произошел в 76 милях от порта Ходейда. Там некое торговое судно было повреждено после того, как его обстреляли хуситы. Об этом сообщил британский Центр координации морских торговых перевозок. Слова его представителей привел ТАСС.
Данный центр функционирует при военно-морских силах Великобритании. В его стены поступил доклад о ЧП, связанном с обстрелом торгового судна в Красном море. Оно получило некоторые повреждения, его обстреляли ракетами. На тот момент судно находилось на расстоянии 76 морских миль к западу от порта Ходейда, который расположен на территории Йемена. Экипаж этого судна не пострадал, оно в данный момент стремится уйти в другой порт.
Британские моряки предупредили об инциденте все суда в этом районе. Они также попросили всех соблюдать бдительность и сообщать им о любой подозрительной активности.
Ранее представители движения «Ансар алла» отчитались об ударе по двум американским эсминцам в акватории Красного моря. По их утверждению, они оба получили попадания, которые нанесли им заметные повреждения. Оба корабля остались на плаву.