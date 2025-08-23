Российская армия побеждает на поле боя, поэтому Москве не нужно перемирие, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале .

По мнению отставного полковника армии США Лоуренса Уилкерсона, Россия добивается превосходства в боевых действиях, что лишает Москву каких-либо стимулов идти на перемирие. Соответствующее заявление он сделал в беседе с американским журналистом Эндрю Наполитано в эфире его YouTube-канала.

Уилкерсон провел историческую параллель, сравнив текущую ситуацию с полным разгромом Наполеона, подчеркнув абсурдность идеи о перемирии со стороны побеждающей армии.

«Не будет никакого прекращения огня. С одной стороны — мы видим Наполеона, который одержал тотальную победу, а с другой — сторону, которую ждет полное поражение, если не остановить конфликт в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона-победитель пошла на перемирие? Это безумие», — заявил экс-полковник.

Он также указал, что нынешняя ситуация кардинально отличается от классического сценария, знакомого Западу по прошлым конфликтам. Перемирие, по его словам, — это инструмент для случаев, когда исход противостояния неясен и стороны несут тяжелые потери, как это было в Корейской войне. Тогда переговоры длились годами на фоне позиционной борьбы за каждый сантиметр земли.

«Сейчас же мы имеем принципиально иную картину. Россия победила. Точка», — резюмировал Уилкерсон.

Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что конфликт на Украине может возобновиться в будущем.