«Это будет уже третья мировая война»: политолог рассказал, что случится после выступления Украины в НАТО

Украина никогда не была так близка к вступлению в НАТО, как сейчас. Такое мнение озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

Примут ли Украину в Альянс, или все закончится обещаниями, нам рассказал политолог Сергей Разгуляев, отметив, что стране это грозит большими проблемами.

«Если этот фантастический сценарий и сбудется, то уже по завершению СВО. Украину, а вернее то, что от нее останется, примут в Альянс. Более того, по всем нормативным правовым документам на нее будут даже распространяться те же права, что и на других членов НАТО. Другой вопрос, что все участники организации — это площадки для размещения оружия, а иметь еще одну таковую у себя под боком Россия не согласна», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже сейчас РФ настаивает на внеблоковом статусе Украины, кроме того, одна из целей СВО — не допустить вступления государства в откровенно антироссийские военные организации. Поэтому, отметил эксперт, если в результате какого-либо обмана или даже договоренностей это случится, рано или поздно разразится новый конфликт.

«Это будет уже третья мировая война. В то же время куда более вероятен сценарий, что НАТО ограничится обещаниями, так как побоится конфликта с Россией. Или же после завершения СВО у Украины не останется никаких территорий, тогда и вопрос с принятием разрешится сам собой», — заключил Разгуляев.

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