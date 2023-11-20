«Крысы будут мешать»: выяснилось, почему Запад боится заморозки конфликта на Украине

«НАТО боится нас, нашего военного потенциала, боится даже сейчас. Развязав конфликт на Украине, думали, что наша страна не выстоит, и нас смогут разодрать по кускам? Не вышло. Они, как хищники, нападают, только почуяв слабину. Однако российский ВПК работает на «ура». Россия не ослабла, а наоборот, стала сильнее и крепче. Я бы даже сказал, что сейчас РФ находится на пике военной мощи, но нет предела совершенству. Теперь западные крысы всеми способами будут мешать заморозке конфликта, чтобы не дать России набрать еще больше сил и средств», — подчеркнул Разгуляев.