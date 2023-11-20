«Крысы будут мешать»: выяснилось, почему Запад боится заморозки конфликта на Украине
Политолог Разгуляев объяснил, чем заморозка СВО опасна для НАТО
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Едва ли не с самого начала СВО многие военные эксперты говорят о том, что заморозка конфликта на Украине опасна для России — Киев накачают оружием, он соберет больше людей и вернется к боевым действиям. Однако не менее страшна пауза и самому Киеву, ведь он и его западные хозяева тоже рискуют многим.
Политолог Сергей Разгуляев считает, что Запад боится той самой заморозки, поэтому всеми силами пытается не допустить подобного развития событий.
«Совсем недавно Немецкое общество внешней политики пришло к выводу, что России хватит всего шесть лет, чтобы подготовить свою армию к прямому столкновению с НАТО. Так и есть — если конфликт на Украине будет поставлен на паузу, ВПК, работающий сейчас на полную мощность, невероятно быстро оснастит армию передовой техникой и вооружениями», — заверил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Запад, добавил эксперт, поэтому и не отказывается полностью от поддержки Киева, хоть и сбавляет финансовую помощь. Украине и ее хозяевам из США необходимо всячески продолжать конфликт, чтобы ослаблять Россию, не позволять ей накапливать оружие.
«НАТО боится нас, нашего военного потенциала, боится даже сейчас. Развязав конфликт на Украине, думали, что наша страна не выстоит, и нас смогут разодрать по кускам? Не вышло. Они, как хищники, нападают, только почуяв слабину. Однако российский ВПК работает на «ура». Россия не ослабла, а наоборот, стала сильнее и крепче. Я бы даже сказал, что сейчас РФ находится на пике военной мощи, но нет предела совершенству. Теперь западные крысы всеми способами будут мешать заморозке конфликта, чтобы не дать России набрать еще больше сил и средств», — подчеркнул Разгуляев.
Ранее мы сообщали, почему Франция вслед за Италией пошла наперекор США.