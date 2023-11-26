«Это агония»: зачем Украина устроила налет БПЛА на города России

Утром 26 ноября ВСУ устроили массовую атаку БПЛА на территории России. Дроны были замечены и уничтожены в Москве и Подмосковье, а также в Белгородской и Смоленской областях. В Туле же обломки сбитого беспилотника попали в жилой дом.

Политолог Сергей Разгуляев объяснил внезапную активизацию ВСУ по части налетов БПЛА. По его мнению, новые теракты связаны с успехами ВС РФ.

«Они пытаются ответить на атаку наших «Гераней» на Киев, когда взрывы звучали всю ночь и едва ли не целый день. Но дело в том, что украинцы уже не могут даже отвечать нормально — пока мы беспрепятственно уничтожаем военные объекты, их дроны попросту сбиваются на подлете. Это агония — лишь бы что-то запустить, лишь бы что-то сделать», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На фронте у ВСУ, добавил эксперт, тоже имеются капитальные проблемы. Сейчас им нужно любыми способами отвлечь народ и мировое сообщество от громкого поражения — взятия войсками России промзоны Авдеевки.

«По мере того, как наши солдаты будут продвигаться дальше, освобождать города, киевский режим будет все более отчаянно пытаться нам отомстить и замять свои неудачи в медийном пространстве. Хотя все эти БПЛА сбиваются, у них нет другого способа реабилитироваться. Украина старается показать западным хозяевам, что ее еще надо финансировать, что она еще что-то может и делает», — отметил Разгуляев.

Ранее мы сообщали, почему взятие промзоны Авдеевки так важно, и что оно даст.